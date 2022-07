Prato, una serata benefica per il Meyer: tutti a cena in strada - Cosa Fare - lanazione.it (Di venerdì 15 luglio 2022) Meyer Mercoledì 20 luglio andrà in scena la cena solidale " tutti a sgranare per il Meyer ", una serata all'insegna della solidarietà, buon cibo e musica live. Con un contributo di 25 euro sarà ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022)Mercoledì 20 luglio andrà in slasolidale "a sgranare per il", unaall'insegna della solidarietà, buon cibo e musica live. Con un contributo di 25 euro sarà ...

Pubblicità

Corriere : Neonato in intensiva con sepsi e meningite causata da una cena della madre a base di pesce crudo - QdSit : È ricoverato nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Prato un neonato di appena 10 giorni, con una sepsi… - BreakingItalyNe : Prato: Neonato ricoverato in terapia intensiva per una grave infezione: La madre aveva mangiato pesce crudo mentre… - louiisvnshine : RT @i44tae: @louiisvnshine amore che carina mi sto immaginando te bellissima in un prato tutta circondata da margherite con una coroncina d… - i44tae : @louiisvnshine amore che carina mi sto immaginando te bellissima in un prato tutta circondata da margherite con una coroncina di fiori?? -