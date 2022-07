Prato, madre incinta mangia ostriche: figlio nasce con infezione grave. Ristorante chiuso a Sesto (Di venerdì 15 luglio 2022) Ha appena 10 giorni e sta lottando nella Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Prato per via di una sepsi con meningite manifestatasi già subito dopo la nascita coi sintomi di una rarissima patologia. Si chiama "Plesiomonas shigelloides", che avrebbe avuto origine da una infezione alimentare della madre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) Ha appena 10 giorni e sta lottando nella Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale diper via di una sepsi con meningite manifestatasi già subito dopo la nascita coi sintomi di una rarissima patologia. Si chiama "Plesiomonas shigelloides", che avrebbe avuto origine da unaalimentare dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

