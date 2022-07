Prato | Curzio Malaparte omaggiato per il 65° anniversario dalla morte - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Prato : Prato, Curzio Malaparte omaggiato per il 65° anniversario dalla morte -

Report Pistoia

... e in questa occasione sarà, inoltre, inaugurata la nuova segnaletica del sentiero Malaparte realizzata dall'assessorato al Turismo del comune diinsieme a Cai e all'associazione "...... entrambi i cartelli saranno dotati di un QR code da cui si potrà accedere, per ulteriori approfondimenti , alla pagina del sito "Turismo" dedicata al sentiero e aMalaparte. Si potrà ... Prato celebra Curzio Malaparte - Reportpistoia Prato, 15 luglio 2022 - Lo scrittore, saggista, poeta e giornalista Curzio Malaparte, verrà ricordato in occasione del 65° anniversario dalla sua morte nella sua Prato. Malaparte verrà omaggiato ...La terza serata del Prato Film Festival, in programma oggi al Castello dell’Imperatore a partire dalle 20.45 si apre sotto il segno di ’La cena perfetta’, lungometraggio di Davide Minnella. La pellico ...