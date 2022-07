Pubblicità

telodogratis : Porti, Musolino (Civitavecchia): “Ripartono crociere di lusso a Gaeta” - StraNotizie : Porti, Musolino (Civitavecchia): 'Ripartono crociere di lusso a Gaeta' - lacittanews : Musolino: “In una sola crociera toccati ben due porti del network laziale” GAETA – Riprende la stagione crocierist… - ledicoladelsud : Porti, Musolino (Civitavecchia): “Ripartono crociere di lusso a Gaeta” - italiaserait : Porti, Musolino (Civitavecchia): “Ripartono crociere di lusso a Gaeta” -

... motivo di grande soddisfazione perché in una sola traversata vengono toccati ben duedel ... Lo ha detto il presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino. "Non avremo ...... motivo di grande soddisfazione perché in una sola traversata vengono toccati ben duedel ... Lo ha detto il presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino. 'Non avremo ...Il prossimo 25 luglio è previsto l’approdo nello scalo pontino della Royal Clipper, una delle navi ammiraglie della flotta Star Clippers Ltd ...(Adnkronos) – Riprende la stagione crocieristica anche nel porto di Gaeta: si tratta di una ripartenza caratterizzata da navi di lusso. Il prossimo 25 luglio è previsto, infatti, l’approdo nello scalo ...