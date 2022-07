Pontecagnano | al Cinema al Verde anche il sindaco Lanzara

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaiano (Sa) – Dopo il sold out della prima delalcon “The French Dispatch” di Wes Anderson, il Parco EcoArcheologico ditorna a illuminarsi con le stelle deld’autore. Per la seconda serata, giovedì 14 luglio, viene proiettato uno dei film più iconici degli anni sessanta: “Il Sorpasso”, firmato dal grande regista Dino Risi. Ancora una volta, la cittadinanza die dei Comuni limitrofi ha risposto presente. Tanti giovani che, per la prima volta, si approcciano ald’autore e, in questo caso, ai capolavori delitaliano. Una produzione che, dagli anni cinquanta agli anni settanta, visse un’autentica età dell’oro. Gli spettatori delal ...

