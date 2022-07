Piloti di Formula 1 famosi che amano visitare il casinò (Di venerdì 15 luglio 2022) Cos’hanno in comune paddock e il tavolo verde di carte, o giochi da casinò online e le monoposto di Formula Uno? Sicuramente ci sono il brivido e l’adrenalina che possono darti una curva a 300 km/h e la scelta di una giocata rischiosa a poker. Infatti non tutti sanno che sono diversi i Piloti di F1 che amano intrattenersi nel gioco d’azzardo, sia online come Betway casino, che fisicamente. Fernando Alonso: lo spagnolo ora in Renault Il due volte campione del mondo ed ex Ferrari Fernando Alonso è in assoluto fra i Piloti più appassionati di F1. Ama da sempre giocare sia a tornei fisici che digitali, e preferisce su tutti i giochi d’azzardo il poker Texas Hold’Em. Giancarlo Fisichella: oltre al calcio c’è il poker Giancarlo Fisichella in Italia è particolarmente conosciuto per la propria lunga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Cos’hanno in comune paddock e il tavolo verde di carte, o giochi daonline e le monoposto diUno? Sicuramente ci sono il brivido e l’adrenalina che possono darti una curva a 300 km/h e la scelta di una giocata rischiosa a poker. Infatti non tutti sanno che sono diversi idi F1 cheintrattenersi nel gioco d’azzardo, sia online come Betway casino, che fisicamente. Fernando Alonso: lo spagnolo ora in Renault Il due volte campione del mondo ed ex Ferrari Fernando Alonso è in assoluto fra ipiù appassionati di F1. Ama da sempre giocare sia a tornei fisici che digitali, e preferisce su tutti i giochi d’azzardo il poker Texas Hold’Em. Giancarlo Fisichella: oltre al calcio c’è il poker Giancarlo Fisichella in Italia è particolarmente conosciuto per la propria lunga ...

