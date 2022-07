Pietrelcina | la Pro Loco rende noto il nuovo organigramma

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNovità in vista aper quanto riguarda la locale Pro. Nella giornata di ieri, infatti, è stato ufficializzato con una conferenza stampa ildirettivo dal neopresidente Dario Faiella. Faiella, eletto lo scorso 14 giugno all’unanimità come nuova guida dell’associazione, ha provveduto a sua volta al rinnovo delle cariche sociali per i prossimi quattro anni. Nella Sala consiliare del Comune di, sede della conferenza stampa, Faiella ha comunicato gli obiettivi che intende raggiungere la Prosotto la sua presidenza: “Ringrazio i miei predecessori, che hanno svolto un ottimo lavoro dal quale vogliamo ripartire, aggiungendo le nostre idee, il nostro impegno e i nostri obiettivi. Vogliamo lavorare in sinergia con tutte le realtà locali, avendo ...