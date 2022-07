Petagna-Monza, trattativa avanzata: fissato l’incontro per chiudere (Di venerdì 15 luglio 2022) Andrea Petagna è sempre più lontano dal Napoli. Dopo le ottime stagioni con le maglie di Atalanta e SPAL infatti l’attaccante italiano ha cercato il grande salto in maglia azzurra; tuttavia il biennio campano per Andrea Petagna è stato caratterizzato da soli 7 gol, poco spazio e poca considerazione. Per questo motivo l’attaccante, ormai nel pieno della carriera, sarebbe alla ricerca di una squadra in cui rilanciarsi, e questa potrebbe essere proprio lo scatenatissimo Monza. Andrea Petagna Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Secondo quanto riportato stasera dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale la trattativa che porterebbe Petagna in Brianza sarebbe già avviata, con un incontro fra le due dirigenze ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Andreaè sempre più lontano dal Napoli. Dopo le ottime stagioni con le maglie di Atalanta e SPAL infatti l’attaccante italiano ha cercato il grande salto in maglia azzurra; tuttavia il biennio campano per Andreaè stato caratterizzato da soli 7 gol, poco spazio e poca considerazione. Per questo motivo l’attaccante, ormai nel pieno della carriera, sarebbe alla ricerca di una squadra in cui rilanciarsi, e questa potrebbe essere proprio lo scatenatissimo. AndreaNapoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Secondo quanto riportato stasera dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale lache porterebbein Brianza sarebbe già avviata, con un incontro fra le due dirigenze ...

