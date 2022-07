Perché l’inflazione non c’entra né con la guerra né con le sanzioni (Di venerdì 15 luglio 2022) Le previsioni macroeconomiche della Commissione, rese note il 14 luglio, si aprono con la seguente frase: “La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina continua a ripercuotersi negativamente sull’economia dell’Ue, avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera”. Come si vede, i nessi fra la guerra, o meglio il nostro coinvolgimento nella guerra via sanzioni e invio di armi, e l’inflazione con conseguente erosione del potere d’acquisto e rallentamento della crescita sono dati per scontati; come se fosse ovvio che se il 24 febbraio Putin non avesse invaso l’Ucraina oppure se i paesi della Nato non avessero reagito, oggi non avremmo l’inflazione, con tutte le sue nefaste conseguenze. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Le previsioni macroeconomiche della Commissione, rese note il 14 luglio, si aprono con la seguente frase: “Ladi aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina continua a ripercuotersi negativamente sull’economia dell’Ue, avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera”. Come si vede, i nessi fra la, o meglio il nostro coinvolgimento nellaviae invio di armi, econ conseguente erosione del potere d’acquisto e rallentamento della crescita sono dati per scontati; come se fosse ovvio che se il 24 febbraio Putin non avesse invaso l’Ucraina oppure se i paesi della Nato non avessero reagito, oggi non avremmo, con tutte le sue nefaste conseguenze. ...

