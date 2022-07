Perché Ivana Trump sarà sempre ricordata come un’icona fashion

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si è spenta a 73 anni, ex moglie di Donald e mamma della bellissima Ivanka, che sembra aver ereditato il suo gusto. Icona della moda e nota imprenditrice,non era legata al suo cognome bensì alle sue ambizioni. Nonostante il cognome la preceda,non è stata semplicemente la prima moglie di Donald. La sua vita era fatta di ambiziosi, affetti, soddisfazioni a partire dalla tenera età. Era poco più di una bambina quando scoprì le meraviglie dello sport e collezionò i primi risultati praticando lo sci. E, sin dalla tenera età, ha imparato a contare soltanto su se stessa.si è spenta a 73 anni, nella sua casa di New York, ma la sua eredità va ben oltre il cognome acquisito con il primo matrimonio. Crediti: ...

Così, per tutti, restasse per sempre Trump. "Sono addolorato - scrive l'ex presidente degli Stati Uniti - nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che... Morta Trump, prima moglie di Donald: aveva 73 anni.