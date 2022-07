Perché Fabregas ha accettato il corteggiamento del Como? Tutti i motivi

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 luglio 2022) Un colpo da impazzire: è fatta per l’arrivo in Italia di Cesc. Si tratta di un calciatore fortissimo, ancora in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato. Nella prossima stagione indosserà la maglia del... E’ un centrocampista di grande qualità, in grado di prendere per mano la squadra, è bravo ad impostare il gioco ed è pericoloso anche in zona realizzativa. Il suo curriculum parla chiaro: nel corso della carriera ha indossato maglie del calibro di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco. Le ultime stagioni in Francia sono state altalenanti, lo spagnolo non è riuscito a fare la differenza ma è ancora un giocatore di altissimo livello. Nelle ultime settimane sono andate in scena tante trattative con squadre in Spagna e Inghilterra, ma lo scatto decisivo è stato realizzato dal...