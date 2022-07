"Perché Draghi ha la maggioranza e lui solo morti". Vittorio Sgarbi, lo schiaffo a Conte (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo Vittorio Sgarbi, il premier Mario Draghi ha ancora una maggioranza Perché in fondo ha i voti dei pentastellati. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 15 luglio, il critico d'arte motiva così questa sua convinzione: "Il Movimento 5 stelle è spaccato in quattro parti. Quelli che portano il marchio sono quelli di Giuseppe Conte", spiega Sgarbi, "ma i Cinque stelle sono in maggioranza grazie al partito di Di Maio. Luigi Di Maio è stato considerato da Draghi degno di fare il ministro e così si è preso i voti dei Cinque stelle veri", prosegue. E conclude: "Quindi Draghi non deve prendersela con dei morti, con dei fantasmi, i cinque stelle vivi stanno con Di Maio". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo, il premier Marioha ancora unain fondo ha i voti dei pentastellati. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 15 luglio, il critico d'arte motiva così questa sua convinzione: "Il Movimento 5 stelle è spaccato in quattro parti. Quelli che portano il marchio sono quelli di Giuseppe", spiega, "ma i Cinque stelle sono ingrazie al partito di Di Maio. Luigi Di Maio è stato considerato dadegno di fare il ministro e così si è preso i voti dei Cinque stelle veri", prosegue. E conclude: "Quindinon deve prendersela con dei, con dei fantasmi, i cinque stelle vivi stanno con Di Maio". ...

Pubblicità

christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - bendellavedova : Totale irresponsabilità #M5S e #Conte ha portato a questo esito dannoso per l’Italia. @Piu_Europa con @Azione_it si… - itinagli : 'Why?' è quello che decine di amici e colleghi da tutta Europa mi stanno scrivendo in questi momenti. E credo che a… - mihirdjin : RT @NicolaPorro: ?? Perché Draghi vuole lasciare (al più presto) Palazzo Chigi ?? - Franky3362 : RT @lucianocapone: Nei prossimi mesi in Europa si deciderà su questioni fondamentali: scudo della Bce, Patto di stabilità, price cap sul ga… -