Pedullà: "La verità sul rinnovo di Meret. Kepa? Napoli possibile soluzione, ma ad una condizione" (Di venerdì 15 luglio 2022) ... in particolare di Meret e dell'idea Kepa , ha parlato l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sulle colonne de La Gazzetta dello Sport : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ... Leggi su calcionapoli24 (Di venerdì 15 luglio 2022) ... in particolare die dell'idea, ha parlato l'esperto di calciomercato Alfredosulle colonne de La Gazzetta dello Sport : Calcio24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...

Pubblicità

deimater9 : @walterlana6 La verità sta venendo fuori...HA RAGIONE PEDULLA. COMICO È FARAONE!!!!!anche se i 5stelle sono stati… - Thetruebaro : @MattyInterista @AlfredoPedulla Pedullà ti dice quello che vuoi sentirti dire, gli altri dicono la verità - GianFVirardi : RT @MattyInterista: #Pedullà - #Dybala trattato mediaticamente come un appestato, ma lui sta aspettando e avrà i suoi motivi Ti adoro alfr… - AlexDoni_ : RT @MattyInterista: #Pedullà - #Dybala trattato mediaticamente come un appestato, ma lui sta aspettando e avrà i suoi motivi Ti adoro alfr… - jrbasket2015 : @xenobirbantismo @apuntobracco @NicoSchira @1983_als @DiMarzio @AlfredoPedulla Non è importante cosa ha senso, ma c… -