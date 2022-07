Paura alla periferia di Napoli: assalto a un portavalori, ferito vigilante (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di Paura stamane nel quartiere San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli, dove una banda composta da quattro-cinque malviventi ha tentato di rapinare un furgone portavalori della compagnia Cosmopol, impegnato nella consegna di contanti all’ufficio postale di largo IV Aprile. I malviventi, armati e con il volto coperto da passamontagna, hanno assalito le due guardie giurate che erano scese dal furgone, impossessandosi delle loro armi. L’autista però, rimasto a bordo, è riuscito a rimettere in moto il veicolo e ad allontanarsi, facendo fallire il colpo. Uno dei due vigilanti è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, e poi sottoposto a controlli nel pronto soccorso del Cto. I malviventi sono fuggiti a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti distamane nel quartiere San Pietro a Patierno,di, dove una banda composta da quattro-cinque malviventi ha tentato di rapinare un furgonedella compagnia Cosmopol, impegnato nella consegna di contanti all’ufficio postale di largo IV Aprile. I malviventi, armati e con il volto coperto da passamontagna, hanno assalito le due guardie giurate che erano scese dal furgone, impossessandosi delle loro armi. L’autista però, rimasto a bordo, è riuscito a rimettere in moto il veicolo e ad allontanarsi, facendo fallire il colpo. Uno dei due vigilanti è stato colpitotesta con il calcio di una pistola, e poi sottoposto a controlli nel pronto soccorso del Cto. I malviventi sono fuggiti a ...

