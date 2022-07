Parità di Genere e Competenze ESG: opportunità per imprese competiti (Di venerdì 15 luglio 2022) Di questi temi si è discusso a giugno nell’ultimo degli incontri mensili organizzati dalla piattaforma digitale Open-es per accrescere le conoscenze della propria community nell’ambito della sostenibilità. (Rinnovabili.it) – Parità di Genere e inclusione delle diversità possono rendere le imprese più competitive. Un’azienda più equa ed inclusiva può contare, infatti, su un patrimonio diversificato e sfaccettato, in grado di determinare non solo un arricchimento interno ma anche un vantaggio economico sul lungo periodo migliorando la reputazione. Tradotto in termini di strategie ESG (Environmental, Social and Governance) ciò può significare un riposizionamento aziendale e una maggiore appetibilità nei confronti degli investitori. Questi i temi al centro dell’ultimo degli incontri “Competenze ESG: la ... Leggi su newsagent (Di venerdì 15 luglio 2022) Di questi temi si è discusso a giugno nell’ultimo degli incontri mensili organizzati dalla piattaforma digitale Open-es per accrescere le conoscenze della propria community nell’ambito della sostenibilità. (Rinnovabili.it) –die inclusione delle diversità possono rendere lepiùve. Un’azienda più equa ed inclusiva può contare, infatti, su un patrimonio diversificato e sfaccettato, in grado di determinare non solo un arricchimento interno ma anche un vantaggio economico sul lungo periodo migliorando la reputazione. Tradotto in termini di strategie ESG (Environmental, Social and Governance) ciò può significare un riposizionamento aziendale e una maggiore appetibilità nei confronti degli investitori. Questi i temi al centro dell’ultimo degli incontri “ESG: la ...

Pubblicità

V_Ani6 : RT @Heraldoverona: Giunta Tommasi al via: parità di genere e “tecnici” a Palazzo Barbieri i dieci assessori, di cui cinque donne, avranno o… - Heraldoverona : Giunta Tommasi al via: parità di genere e “tecnici” a Palazzo Barbieri i dieci assessori, di cui cinque donne, avra… - StefaniaMarcone : RT @eleonoramattia1: Nel #Lazio soluzioni concrete per la parità di genere nel #lavoro. Presentato il Registro regionale delle aziende vir… - GVL42867714 : RT @eleonoramattia1: Nel #Lazio soluzioni concrete per la parità di genere nel #lavoro. Presentato il Registro regionale delle aziende vir… - lombardima : RT @eleonoramattia1: Nel #Lazio soluzioni concrete per la parità di genere nel #lavoro. Presentato il Registro regionale delle aziende vir… -