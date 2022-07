Paola Turani si sfoga per le difficoltà di essere mamma e il tribunale dei social la condanna | VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Suo figlio Enea, di 9 mesi, è diventato “bello impegnativo”, e lei, Paola Turani, modella e influencer, ha un piccolo sfogo sui social. “Mangia ogni cosa… qualsiasi schifo che c’è per terra lui lo vorrà mangiare, Non sta fermo un secondo… La sua missione è cercare delle scale per fare avanti e indietro, poi si cappotta, poi piange e poi vuole venire in braccio, e poi vuole stare per terra perché dopo tre secondi si stufa… io sono tornata esausta”. Il riferimento è a una vacanza in montagna appena terminata: “L’ultima volta che siamo saliti Enea aveva solo 2 mesi e mezzo e la gestione era davvero molto più semplice! Mangiava e dormiva e stop… adesso il ragazzo è bello impegnativo”. “Turani”: Per commenti sulle storie che ha pubblicato ieri su Instagrampic.twitter.com/e7IsJItm8x — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Suo figlio Enea, di 9 mesi, è diventato “bello impegnativo”, e lei,, modella e influencer, ha un piccolo sfogo sui. “Mangia ogni cosa… qualsiasi schifo che c’è per terra lui lo vorrà mangiare, Non sta fermo un secondo… La sua missione è cercare delle scale per fare avanti e indietro, poi si cappotta, poi piange e poi vuole venire in braccio, e poi vuole stare per terra perché dopo tre secondi si stufa… io sono tornata esausta”. Il riferimento è a una vacanza in montagna appena terminata: “L’ultima volta che siamo saliti Enea aveva solo 2 mesi e mezzo e la gestione era davvero molto più semplice! Mangiava e dormiva e stop… adesso il ragazzo è bello impegnativo”. “”: Per commenti sulle storie che ha pubblicato ieri su Instagrampic.twitter.com/e7IsJItm8x — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) ...

Pubblicità

neXtquotidiano : #PaolaTurani si sfoga per le difficoltà di essere mamma e il tribunale dei social la condanna | VIDEO - juana74_ : RT @borderborder_: Visto che vi leggo tutti molto impegnati a criticare i vari Totti, Ilary Blasi, Paola Turani, Johnny Depp, Amber Heard..… - redazionerumors : Attaccata per aver raccontato quanto sia difficile occuparsi di bambino piccolo, Paola non ha esitato a rispondere… - PrimaBergamo : Paola Turani racconta le difficoltà di una madre e viene criticata sui social: «Non sta fermo un secondo, negli ult… - g_bonincontro : RT @borderborder_: Visto che vi leggo tutti molto impegnati a criticare i vari Totti, Ilary Blasi, Paola Turani, Johnny Depp, Amber Heard..… -