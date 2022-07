Paola Egonu e il razzismo: “Da piccola i genitori dell’altra squadra mi insultavano davanti alle figlie” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Avevo 14 anni e i genitori delle ragazze dell’altra squadra iniziarono a insultarmi: frasi razziste, cattive, davanti alle loro figlie. Un ricordo orribile. Certe meschinità sono difficili da ingoiare”: Paola Egonu racconta a Oggi del razzismo vissuto sulla propria pelle, che ha l’unica colpa di essere scura. “È brutto – spiega la 23enne pallavolista della Nazionale – ma io sono arrivata a odiare il Veneto. Ora la gente invece è più aperta, e sono felice quando torno a casa e finalmente sto a mio agio”. Con le sue compagne di squadra è arrivata in semifinale della Nations League, un traguardo mai raggiunto dall’Italia da quando il torneo si chiama così (cioè dal 2017). Nei quarti contro la Cina Egonu ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Avevo 14 anni e idelle ragazzeiniziarono a insultarmi: frasi razziste, cattive,loro. Un ricordo orribile. Certe meschinità sono difficili da ingoiare”:racconta a Oggi delvissuto sulla propria pelle, che ha l’unica colpa di essere scura. “È brutto – spiega la 23enne pallavolista della Nazionale – ma io sono arrivata a odiare il Veneto. Ora la gente invece è più aperta, e sono felice quando torno a casa e finalmente sto a mio agio”. Con le sue compagne diè arrivata in semifinale della Nations League, un traguardo mai raggiunto dall’Italia da quando il torneo si chiama così (cioè dal 2017). Nei quarti contro la Cina...

