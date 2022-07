“Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati. Troppa sovraesposizione mediatica”. Ma spunta il gossip su un presunto “altro uomo” della 27enne (Di venerdì 15 luglio 2022) Storia al capolinea tra Paola Di Benedetto e Rkomi? Sembra proprio di sì. A rivelare i dettagli è la pagina ThePipolgossip, secondo cui sarebbe stato lui a lasciare lei, con un messaggio. Il motivo? Non ha retto alla “sovraesposizione mediatica“. Eppure solo tre settimane fa i due avevano posato accanto a Chiara Ferragni e Fedez in un paio di scatti che avevano fatto impazzire i fan. La coppia era stata poi paparazzata da Chi Magazine tra baci e carezze, la storia tra la speaker radiofonica e il giudice di X Factor sembrava davvero decollata: “Si frequentano da un mese”, scriveva a metà giugno il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Cosa è accaduto poi? Today.it riporta il pettegolezzo secondo il quale la 27enne di Vicenza si starebbe frequentando con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Storia al capolinea traDi? Sembra proprio di sì. A rivelare i dettagli è la pagina ThePipol, secondo cui sarebbe stato lui a lasciare lei, con un messaggio. Il motivo? Non ha retto alla ““. Eppure solo tre settimane fa i due avevano posato accanto a Chiara Ferragni e Fedez in un paio di scatti che avevano fatto impazzire i fan. La coppia era stata poi paparazzata da Chi Magazine tra baci e carezze, la storia tra la speaker radiofonica e il giudice di X Factor sembrava davvero decollata: “Si frequentano da un mese”, scriveva a metà giugno il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Cosa è accaduto poi? Today.it riporta il pettegolezzo secondo il quale ladi Vicenza si starebbe frequentando con un ...

CorriereCitta : #Rkomi e Paola Di Benedetto si sono lasciati? Le ultime novità - RegalinoV : È già finita tra Rkomi e Paola Di Benedetto: spunta un terzo incomodo - redazionerumors : Il presunto flirt tra Rkomi e Paola di Benedetto sembra già arrivato al capolinea. Sui profili Instagram non c'è pi… - thats_st : RT @mariahshoney_: Paola Di Benedetto, cantaci Shout Out To My Ex delle Little Mix - jsaispas_m : Adesso che si sono lasciati posso dire che Paola di benedetto è rkomi non mi sono mai piaciuti. Lei troppo per lui. -