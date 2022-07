Pamela Petrarolo dopo l’Isola 2022: la frecciatina a Mercedesz Henger (Di venerdì 15 luglio 2022) Pamela Petrarolo dopo l’Isola dei Famosi 2022 appare più agguerrita che mai. L’ex di Non è la Rai alla possibilità di arrivare in finale ci credeva proprio e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La sua esperienza nel reality di Canale 5 è stata più breve degli altri. Infatti, è entrata in corso come Luca Daffrè e ben presto è finita su Playa Sgamatissima, dove ha concluso il suo percorso a ridosso della finalissima. Lì, su quell’isolotto, è stata una vera naufraga. Ha vissuto in solitudine, creando il suo personale reality sulle note del successone Please don’t go. E a chi le dice che quella canzone ha stufato, risponde: “Provate anche voi a ballarlo! Vi sentireste molto meglio!” Pamela Petrarolo attacca Mercedesz: ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022)dei Famosiappare più agguerrita che mai. L’ex di Non è la Rai alla possibilità di arrivare in finale ci credeva proprio e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La sua esperienza nel reality di Canale 5 è stata più breve degli altri. Infatti, è entrata in corso come Luca Daffrè e ben presto è finita su Playa Sgamatissima, dove ha concluso il suo percorso a ridosso della finalissima. Lì, su quell’isolotto, è stata una vera naufraga. Ha vissuto in solitudine, creando il suo personale reality sulle note del successone Please don’t go. E a chi le dice che quella canzone ha stufato, risponde: “Provate anche voi a ballarlo! Vi sentireste molto meglio!”attacca: ...

Pubblicità

IsaeChia : Pamela Petrarolo a IsaeChia: “Ecco chi non meritava la finale dell’ #Isola 16” L’ex protagonista dell’Isola 16 rep… - gabrielsniceass : in questo video manca pamela petrarolo ! - s7r0nz0 : Tommaso durante la cerimonia ha fatto uscire la Pamela Petrarolo che c’è in lui - samanta_012 : Io innamorata della bimba di Pamela Petrarolo, ma quant’è bella? -