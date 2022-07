Pallanuoto | World League 2022 | definito il calendario della Super Final | Settebello nel Girone B

(Di venerdì 15 luglio 2022) La Nazionale italiana didisputerà ladi, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: ildi Alessandro Campagna è inserito nelB con Canada (match il 22 luglio), Francia (23 luglio) e Stati Uniti (24 luglio). NelA inserite Australia, Serbia, Montenegro (in sostituzione del rinunciatario Brasile) e Spagna: tutte le formazioni accedono ai quarti die del 25 luglio (le prime sfideranno le quarte e le seconde affronteranno le terze), a seguire semii il 26 luglio ei il 27. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno ...

Pubblicità

zazoomblog : Pallanuoto il Settebello preparerà la Super Final di World League in collegiale con gli USA - #Pallanuoto… - OA_Sport : Le scelte di Alessandro Campagna -

OA Sport

... nella scorsaLeague. Al Bogliasco Uccella punta a migliorarsi e a fare il salto definitivo in azzurro. TAGS bogliasco mercatoportiere uccella CONDIVIDI Facebook Twitter ...Non finisce di maravigliare il Grande Greg , che nella città olimpica vince la tappa delle... Cominciando dalle note di cronaca non felici, come la finale mondiale dimaschile arrivata ... Pallanuoto, il Settebello preparerà la Super Final di World League in collegiale con gli USA La Nazionale italiana di pallanuoto è in collegiale tra Los Angeles e San Francisco assieme agli USA per preparare la Super Final di World League, in programma dal 23 al 29 luglio a Strasburgo, in Fra ...Si scalda il mercato di A1 femminile. Anche nella prossima stagione il Bogliasco continuerà a puntare fortemente sul proprio vivaio ...