Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Avezzano. Nomi nuovi nel Setterosa di Carlo Silipo rispetto ai Mondiali (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua il lavoro di Carlo Silipo con il Setterosa dopo aver chiuso al quarto posto i Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, dopo aver concluso il collegiale al Centro Federale di Ostia, si sposterà dal 17 al 24 luglio ad Avezzano. Tanti volti nuovi chiamati dal CT rispetto a quanto visto nella rassegna iridata. Assieme al tecnico azzurro comporranno lo staff gli assistenti Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, i fisioterapisti Federica Ancidei e Michela Beni, il preparatore atletico Valerio Viero, i medici Elena Zappelli e Beatrice Berti e la team manager Barbara Bufardeci. LE convocate dell’Italia Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Elisa ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua il lavoro dicon ildopo aver chiuso al quarto posto i: la Nazionale italiana di, dopo aver concluso il collegiale al Centro Federale di Ostia, si sposterà dal 17 al 24 luglio ad. Tanti voltichiamati dal CTa quanto visto nella rassegna iridata. Assieme al tecnico azzurro comporranno lo staff gli assistenti Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, i fisioterapisti Federica Ancidei e Michela Beni, il preparatore atletico Valerio Viero, i medici Elena Zappelli e Beatrice Berti e la team manager Barbara Bufardeci. LELucrezia Cergol (Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Elisa ...

Pubblicità

OA_Sport : Prosegue il lavoro delle azzurre - ottopagine : Pallanuoto femminile, al Pala Trincone le semifinali play off under 18 #Napoli - ViviCampania : Pallanuoto femminile, al Pala Trincone le semifinali play off scudetto Under 18 - - zazoomblog : Pallanuoto femminile al Pala Trincone le semifinali play off scudetto Under 18 - #Pallanuoto #femminile #Trincone - informatrieste : Pallanuoto A1 femminile: Trieste ha una nuova centroboa, Daniela Vomastkova -