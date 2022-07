Palazzo Reale SummerFest: martedì 19 luglio la proiezione del film “Quijote” (Di venerdì 15 luglio 2022) Palazzo Reale SummerFest: il film di Mimmo Paladino (presentato al Festival di Venezia nel 2006 con protagonisti Peppe Servillo e Lucio Dalla) sarà proiettato nel Giardino Romantico con ingresso gratuito. martedì 19 luglio, alle ore 21,30, sarà proiettato nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, in collaborazione con il Palazzo Reale SummerFest, il film Leggi su 2anews (Di venerdì 15 luglio 2022): ildi Mimmo Paladino (presentato al Festival di Venezia nel 2006 con protagonisti Peppe Servillo e Lucio Dalla) sarà proiettato nel Giardino Romantico con ingresso gratuito.19, alle ore 21,30, sarà proiettato nel Giardino Romantico deldi Napoli, in collaborazione con il, il

