Palazzo Reale SummerFest | annullato il live di Mara Sattei e la serata con De Giovanni e il maestro Vessicchio

"Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Mara Sattei, previsto per sabato 16 luglio, è annullato per motivi tecnici. Inoltre è stata annullata anche la serata di mercoledì 20 luglio ad ingresso libero, con Maurizio De Giovanni e Peppe Vessicchio, per motivi di salute degli ospiti". Lo rende noto l'ufficio stampa di Palazzo Reale SummerFest. Lo stesso ufficio stampa fa sapere che "è possibile richiedere il rimborso per il live di Mara Sattei, entro e non oltre 30 giorni, nelle seguenti modalità: – chi ha comprato il biglietto tramite ticketone può fare richiesta di rimborso direttamente attraverso la piattaforma www.ticketone.it; – chi lo ha comprato tramite Go2 può recarsi ...

