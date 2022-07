Omicidio Mollicone, assolti tutti gli imputati (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati assolti gli imputati per la morte di Serena Mollicone. La sentenza è stata pronunciata poco fa dalla corte del tribunale di Cassino. Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco, sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”. assolti anche Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in Omicidio, e l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano accusato favoreggiamento.In aula abbracci tra gli imputati e gli avvocati mentre si sono levate urla dal pubblico.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono statigliper la morte di Serena. La sentenza è stata pronunciata poco fa dalla corte del tribunale di Cassino. Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco, sono stati“per non aver commesso il fatto”.anche Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in, e l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano accusato favoreggiamento.In aula abbracci tra glie gli avvocati mentre si sono levate urla dal pubblico.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

