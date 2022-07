Olena Zelenska: «Ai pacifisti dico che la Russia sta violentando il mio Paese» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il racconto di mesi di guerra, il marito e presidente visto solo in tv dopo quel 24 febbraio che ha sconvolto l’Ucraina, i tuoni che ora terrorizzano i bambini. Su tutto la volontà di «trasformare il dolore in forza». E un messaggio chiaro agli italiani: «Un invasore, come uno stupratore, non si ferma da solo» Leggi su corriere (Di venerdì 15 luglio 2022) Il racconto di mesi di guerra, il marito e presidente visto solo in tv dopo quel 24 febbraio che ha sconvolto l’Ucraina, i tuoni che ora terrorizzano i bambini. Su tutto la volontà di «trasformare il dolore in forza». E un messaggio chiaro agli italiani: «Un invasore, come uno stupratore, non si ferma da solo»

Pubblicità

Corriere : L'intervista a Olena Zelenska: «Essere un pacifista quando un assassino con una pistola sta camminando verso di te… - HuffPostItalia : Olena Zelenska: 'La Russia sta violentando l'Ucraina e un invasore, come uno stupratore, non si ferma da solo' - Corriere : Su @7Corriere Olena Zelenska: «Ai pacifisti italiani dico che la Russia sta violentando il mio Paese» - alexbottoni : Olena Zelenska: 'La Russia sta violentando l'Ucraina e un invasore, come uno stupratore, non si ferma da solo' -… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L'intervista a Olena Zelenska: «Essere un pacifista quando un assassino con una pistola sta camminando verso di te è l’ultima… -