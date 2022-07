Oggi 15 luglio, San Bonaventura | Prezioso ciò che ha fatto per San Francesco (Di venerdì 15 luglio 2022) Bonaventura, uomo di cultura e preghiera, si è distinto per ciò che ha fatto per San Francesco d’Assisi. Maestro di sapienza e di carità, ha testimoniato con la sua vita come coniugare intelligenza e umiltà, fede e ragione. Bonaventura nasce tra il 1217 e il 1221 a Bagnorea, Oggi Bagnoregio, presso Viterbo, da Giovanni di Fidanza L'articolo Oggi 15 luglio, San Bonaventura Prezioso ciò che ha fatto per San Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 15 luglio 2022), uomo di cultura e preghiera, si è distinto per ciò che haper Sand’Assisi. Maestro di sapienza e di carità, ha testimoniato con la sua vita come coniugare intelligenza e umiltà, fede e ragione.nasce tra il 1217 e il 1221 a Bagnorea,Bagnoregio, presso Viterbo, da Giovanni di Fidanza L'articolo15, Sanciò che haper Sanproviene da La Luce di Maria.

