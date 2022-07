Offerte di lavoro, oltre 500mila assunzioni: ancora tanti posti a disposizione (Di venerdì 15 luglio 2022) Son oltre 500 mila le Offerte di lavoro segnalate in questo luglio 2022. Molte le quali sono ancora disponibili. Ecco tutti i dettagli. Le Offerte di lavoro sono sempre più ricercate. Il tasso di disoccupazione è molto elevato e ogni offerta può rappresentare una grande opportunità. In questo caso, però, c’è anche una seria difficoltà da parte delle aziende a reclutare personale. Infatti, nelle Offerte di luglio 2022 sono ben 204 mila ricerche in cui i posti restano vacanti. Adobe StockNonostante le tante Offerte, emerge un dato alquanto allarmante. Come segnalato dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, strutturato da Anpal e Unioncamere ci sarebbero tanti posti vacanti. Le ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 luglio 2022) Son500 mila ledisegnalate in questo luglio 2022. Molte le quali sonodisponibili. Ecco tutti i dettagli. Ledisono sempre più ricercate. Il tasso di disoccupazione è molto elevato e ogni offerta può rappresentare una grande opportunità. In questo caso, però, c’è anche una seria difficoltà da parte delle aziende a reclutare personale. Infatti, nelledi luglio 2022 sono ben 204 mila ricerche in cui irestano vacanti. Adobe StockNonostante le tante, emerge un dato alquanto allarmante. Come segnalato dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, strutturato da Anpal e Unioncamere ci sarebberovacanti. Le ...

