Nuove scuole con i fondi del PNRR: avviso proroga domande per il 1° grado del concorso (Di venerdì 15 luglio 2022) concorso di progettazione per la realizzazione di Nuove scuole nell'ambito del PNRR: con avviso n. 61783 del 15 luglio il Ministero comunica la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il 1° grado del concorso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022)di progettazione per la realizzazione dinell'ambito del: conn. 61783 del 15 luglio il Ministero comunica ladei termini per la presentazione delledi partecipazione per il 1°delL'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Nuove scuole con i fondi del PNRR: avviso proroga domande per il 1° grado del concorso - LaGazzettaWeb : Altri tre Its Academy in Puglia: ecco le nuove scuole d’impresa - News - CGcarmineCG : @simo_gio @GiorgiaMeloni Guarda che quando si indicono nuove elezioni, non si va a votare il giorno dopo. Devono es… - CittadinidiTwtt : RT @CentroStudi_EL: #Pnrr : al via il Concorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di nuove #Scuole ? - CentroStudi_EL : #Pnrr : al via il Concorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di nuove #Scuole ?… -