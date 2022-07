Nuova vita per Eriksen: ufficiale il trasferimento al Manchester United (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ritorno al calcio giocato di Cristian Eriksen aggiunge un’ulteriore tassello alla rinascita sportiva del centrocampista danese. Il danese ha raggiunto un accordo triennale con il Manchester United. Il centrocampista si trasferisce alla corte dei Red Devils dopo la fine del contratto con il Brentford avvenuta lo scorso 30 giugno. Eriksen infatti era tornato a giocare in Premier League proprio grazie al club britannico, che ad inizio 2022 gli aveva offerto 4 mesi di contratto per ricominciare a calcare il terreno di gioco. Un ritorno alla vita, dopo aver rischiato la morte in campo agli ultimi Europei, culminata a marzo con il ritorno al gol proprio nello stadio dove aveva subito il malore con la maglia della Nazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ritorno al calcio giocato di Cristianaggiunge un’ulteriore tassello alla rinascita sportiva del centrocampista danese. Il danese ha raggiunto un accordo triennale con il. Il centrocampista si trasferisce alla corte dei Red Devils dopo la fine del contratto con il Brentford avvenuta lo scorso 30 giugno.infatti era tornato a giocare in Premier League proprio grazie al club britannico, che ad inizio 2022 gli aveva offerto 4 mesi di contratto per ricominciare a calcare il terreno di gioco. Un ritorno alla, dopo aver rischiato la morte in campo agli ultimi Europei, culminata a marzo con il ritorno al gol proprio nello stadio dove aveva subito il malore con la maglia della Nazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Pubblicità

JoshDoig_ : Sono orgoglioso di aver firmato per Il Hellas Verona e non vedo l'ora di iniziare la mia nuova vita in Italia. - WeCinema : Dopo il successo di “Odio l’Estate”, Aldo Giovanni e Giacomo tornano con 'Il più bel giorno della mia vita', la nuo… - flvbrsz : RT @latinaprefe: “tutto bene?” no voglio iniziare una nuova vita da tutt’altra parte - lmorujo1 : RT @EmilyJimenezPo1: @LiptonNocturne Ma non vi mai niente bene a voi ma che cavolo vi ha fatto k, prima si nasconde e non esce dall'armadio… - juliaappolloni : questa nuova era di demi lovato mi manda avanti nella vita detto sinceramente -