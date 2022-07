Nuova proroga del Superbonus 110% nel decreto Aiuti: cosa cambia e per chi (Di venerdì 15 luglio 2022) Nonostante il mancato voto del Movimento 5 Stelle, il Governo ha portato a casa la fiducia posta sul dl Aiuti , il decreto legge 50/2022, in Senato. Una volta pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, entro sabato, il nuovo documento entrerà in vigore con alcune importanti novità. Superbonus 110%: arriva la proroga di tre mesi . Superbonus, cosa cambia per la cessione del ... Leggi su notizie.virgilio (Di venerdì 15 luglio 2022) Nonostante il mancato voto del Movimento 5 Stelle, il Governo ha portato a casa la fiducia posta sul dl, illegge 50/2022, in Senato. Una volta pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, entro sabato, il nuovo documento entrerà in vigore con alcune importanti novità.: arriva ladi tre mesi .per la cessione del ...

Pubblicità

pdcamcom : Sei una #pmi padovana e vuoi salire sul treno della #competitività? Hai ancora tempo fino al 29 luglio per partecip… - infoiteconomia : Accise, il Ministro Giorgetti valuta una nuova proroga - BasicLifeSupp : Speciale Formazione Ecm. Intervista a Monaco (Fnomceo): “Nessuna nuova proroga. Mettersi in regola per evitare sanz… - mfbonsa : @Fil_Biafora @paolodesanctis_ @Sig_Ceretti Ci ridurremo all'ultimo. Costringendo ad una nuova proroga. Ho visto che… - TrendOnline : #superbonus 110% torna a far parlare di sé, con il #DecretoAiuti che concede una boccata d’aria agli edifici unifam… -