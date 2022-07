Nuova flotta di 750 monopattini elettrici in sharing a Milano, il Comune ha autorizzato una nuova società, la Bolt Support. Ascolta il Podcast (Di venerdì 15 luglio 2022) Censi: «Questo servizio è apprezzato e per lo più utilizzato in maniera complementare al trasporto pubblico locale». De Corato: «Raggiunto limite massimo di 6.000 mezzi elettrici in città senza regole: né casco né assicurazione» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 15 luglio 2022) Censi: «Questo servizio è apprezzato e per lo più utilizzato in maniera complementare al trasporto pubblico locale». De Corato: «Raggiunto limite massimo di 6.000 mezziin città senza regole: né casco né assicurazione»

