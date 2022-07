Nuova Agenda Europea dell’Innovazione: opportunità in arrivo per startup e scaleup (Di venerdì 15 luglio 2022) La Commissione Europea è pronta a lavorare in direzione della Nuova Agenda Europea dell’Innovazione: l’obiettivo è quello di dare una spinta, a partire probabilmente dalla metà del 2023, all’innovazione grazie all’apporto di startup e scaleup deep tech. “Vogliamo essere il posto in cui i migliori talenti lavorano di concerto con le migliori imprese e l’innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico prospera e crea in tutto il nostro continente soluzioni innovative pionieristiche che ispireranno il mondo” Perché una Nuova Agenda Europea dell’Innovazione La necessità di una Nuova Agenda Europea dell’Innovazione nasce anche ... Leggi su fmag (Di venerdì 15 luglio 2022) La Commissioneè pronta a lavorare in direzione della: l’obiettivo è quello di dare una spinta, a partire probabilmente dalla metà del 2023, all’innovazione grazie all’apporto dideep tech. “Vogliamo essere il posto in cui i migliori talenti lavorano di concerto con le migliori imprese e l’innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico prospera e crea in tutto il nostro continente soluzioni innovative pionieristiche che ispireranno il mondo” Perché unaLa necessità di unanasce anche ...

Pubblicità

LaStampa : L’amarezza di Letta: “Così Conte butta via la nuova agenda sociale” - MaraMaetta : @LaStampa Non tutti vogliono questa nuova agenda sociale?? - marisavillani : RT @Marlin_doc: @LaStampa La nuova agenda sociale prevede solo favori alle multinazionali e l'avvio un portafoglio digitale vero e unico ob… - FabMo_ : @sbonaccini L'uso della nuova etichetta 'pandemia energetica' rivela il tentativo disperato di continuare ancora a… - neu_radio : ????“Dall’alba al tramonto” è la nuova rubrica degli appuntamenti in città e non solo. Tutte le mattine d’estate, da… -