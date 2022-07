Novak Djokovic e la polvere magica che ingurgita durante le partite. Che cosa ci nasconde? (Di venerdì 15 luglio 2022) Cos’è la polvere magica che Djokovic ingurgita durante le sue partite di tennis? Se lo chiedono in tanti e le ipotesi sono diverse. Vediamo insieme che si dice su questa misteriosa bibita. Sembrerebbe non essere in commercio la strana polvere che il tennista beve durante la sua attività sportiva. Una bibita che, a detta di chi lo conosce bene, gli darebbe quella carica in più per… vincere. Bevanda misteriosa che Djokovic beve durante ogni partita – (pinterest) – curiosauro.itDjokovic e la bevanda misteriosa È stato visto berla durante la gara a Wimbledon e subito gli è stato chiesto di cosa si trattasse. Lui ha risposto, scherzoso, che era una pozione ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 15 luglio 2022) Cos’è lachele suedi tennis? Se lo chiedono in tanti e le ipotesi sono diverse. Vediamo insieme che si dice su questa misteriosa bibita. Sembrerebbe non essere in commercio la stranache il tennista bevela sua attività sportiva. Una bibita che, a detta di chi lo conosce bene, gli darebbe quella carica in più per… vincere. Bevanda misteriosa chebeveogni partita – (pinterest) – curiosauro.ite la bevanda misteriosa È stato visto berlala gara a Wimbledon e subito gli è stato chiesto disi trattasse. Lui ha risposto, scherzoso, che era una pozione ...

