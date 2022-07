No, l’ex avvocato di Hillary Clinton non è stato condannato e giustiziato (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che il 22 giugno un tribunale militare statunitense avrebbe condannato a morte Michael Sussmann, l’ex avvocato della campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi di Hillary Clinton nel 2016. Secondo il post, «la Corte ha impiegato 10 minuti per dichiararlo colpevole ed è stato giustiziato otto ore dopo». Al contenuto viene allegata la fonte della presunta notizia: un articolo pubblicato il 1 luglio 2022 dal sito Real Raw News. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale delle autorità preposte. Contattato dai colleghi di Lead Stories, un portavoce del Dipartimento della ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si sostiene che il 22 giugno un tribunale militare statunitense avrebbea morte Michael Sussmann,della campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi dinel 2016. Secondo il post, «la Corte ha impiegato 10 minuti per dichiararlo colpevole ed èotto ore dopo». Al contenuto viene allegata la fonte della presunta notizia: un articolo pubblicato il 1 luglio 2022 dal sito Real Raw News. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale delle autorità preposte. Contattato dai colleghi di Lead Stories, un portavoce del Dipartimento della ...

Pubblicità

capuanogio : Rinviati a giudizio gli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame farsa per la cono… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Giuseppe #Conte affrontato in Consiglio nazionale #M5s. - leofilippi : @linettitudine @ManekiStra Attaccare me come persona per schivare l'argomento è un classico, comunque mi piace semp… - RinaldiPaolo2 : @matteorenzi Addirittura una petizione per uno come Draghi, ma caro Renzi tu lo sai perche' l'ex avvocato degli Ita… - apavo75 : RT @dariodangelo91: Giuseppe #Conte affrontato in Consiglio nazionale #M5s. -