No! I leader Nato non hanno posato davanti quadri satanisti a Madrid (Di venerdì 15 luglio 2022) La teoria secondo cui i leader mondiali non sono altro che una cricca di satanisti non è nuova. Continua tuttavia ad essere nutrita da nuove fake news e fotomontaggi. L’ultima vorrebbe i rappresentanti dei paesi Nato incantati davanti ad effigi demoniache nel corso dell’ultimo vertice. Per chi ha fretta: Circolano alcune foto che ritraggono i leader della Nato al museo del Prado a Madrid Nelle immagini vediamo Boris Johnson, Justin Trudeau e Emmanuel Macron – tra gli altri – che posano davanti ad alcune immagini “sataniche” Secondo molti utenti sui social, questo testimonierebbe la loro natura demoniaca In realtà le foto sono state alterate: negli scatti originali i leader europei posano semplicemente davanti ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) La teoria secondo cui imondiali non sono altro che una cricca dinon è nuova. Continua tuttavia ad essere nutrita da nuove fake news e fotomontaggi. L’ultima vorrebbe i rappresentanti dei paesiincantatiad effigi demoniache nel corso dell’ultimo vertice. Per chi ha fretta: Circolano alcune foto che ritraggono idellaal museo del Prado aNelle immagini vediamo Boris Johnson, Justin Trudeau e Emmanuel Macron – tra gli altri – che posanoad alcune immagini “sataniche” Secondo molti utenti sui social, questo testimonierebbe la loro natura demoniaca In realtà le foto sono state alterate: negli scatti originali ieuropei posano semplicemente...

