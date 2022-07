Nikolai Patrushev | l' uomo che vuole essere Putin

(Di venerdì 15 luglio 2022) Quando il presidente russo Vladimirha tenuto l’ultima riunione del suo Consiglio di sicurezza prima di lanciare l’invasione dell’Ucraina, un falco del Cremlino sembrava dominare la stanza., il potente segretario del Consiglio di sicurezza e stretto alleato didai tempi in cui erano insieme al Kgb di San Pietroburgo, aveva detto al presidente russo che gli Stati Uniti erano dietro le tensioni nell’Ucraina orientale e cercavano di orchestrare il collasso della Russia. “Il nostro compito è quello di difendere l’integrità territoriale del nostro paese e di difenderne la sovranità”, ha dichiaratoin un discorso trasmesso in televisione., la cui posizione è equivalente al consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, esprimeva ...

