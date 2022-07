NEW AMSTERDAM: IL FINALE DI STAGIONE DELL’ACCLAMATO MEDICAL DRAMA SU CANALE 5 (Di venerdì 15 luglio 2022) Venerdì 15 luglio, in prima serata, su CANALE 5, ultimo appuntamento con la IV STAGIONE in prima visione assoluta di «New AMSTERDAM», acclamato MEDICAL DRAMA con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA. NEW AMSTERDAM: COSA SUCCEDE NEL FINALE DI STAGIONE? Max scopre un difetto fatale nel piano della Dottoressa Fuentes di acquistare la clinica medica UMI, che potrebbe essere la sua ultima rovina. La Dottoressa Bloom cura due studenti delle superiori per ferite mortali e scopre una situazione pericolosa. Il Dottor Reynolds aiuta un fratello e una sorella ad affrontare una crisi familiare. Max scopre fino a che punto i tagli ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 luglio 2022) Venerdì 15 luglio, in prima serata, su5, ultimo appuntamento con la IVin prima visione assoluta di «New», acclamatocon Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA. NEW: COSA SUCCEDE NELDI? Max scopre un difetto fatale nel piano della Dottoressa Fuentes di acquistare la clinica medica UMI, che potrebbe essere la sua ultima rovina. La Dottoressa Bloom cura due studenti delle superiori per ferite mortali e scopre una situazione pericolosa. Il Dottor Reynolds aiuta un fratello e una sorella ad affrontare una crisi familiare. Max scopre fino a che punto i tagli ...

