Netflix: tre serie poco conosciute ma di grande valore, quindi consigliatissime (Di venerdì 15 luglio 2022) Netflix: sulla celebre piattaforma streaming, come ben sappiamo, c’è un catalogo di serie tv molto vasto. Tra questo possiamo trovare titoli molto celebri, ma anche poco conosciuti. “poco conosciuto” però non significa sempre di poco valore o brutto, infatti alcune produzioni consigliatissime alla visione sono rimaste purtroppo semisconosciute o addirittura sconosciute.



Netflix, la celebre piattaforma streaming, come ben sappiamo, propone ai telespettatori un catalogo di serie tv molto vasto. Tra questo possiamo trovare titoli molto celebri, ma anche poco conosciuti. “poco conosciuto” però non significa sempre di poco valore o ... Leggi su tvzap (Di venerdì 15 luglio 2022): sulla celebre piattaforma streaming, come ben sappiamo, c’è un catalogo ditv molto vasto. Tra questo possiamo trovare titoli molto celebri, ma ancheconosciuti. “conosciuto” però non significa sempre dio brutto, infatti alcune produzionialla visione sono rimaste purtroppo semiso addirittura s, la celebre piattaforma streaming, come ben sappiamo, propone ai telespettatori un catalogo ditv molto vasto. Tra questo possiamo trovare titoli molto celebri, ma ancheconosciuti. “conosciuto” però non significa sempre dio ...

Pubblicità

Scimmiapelatina : Sono da tre giorni rinchiusa in una stanza e non ho mai aperto Netflix. Ovviamente non ho letto Che cazzo ho fatto per 72 ore?! - maleducatae : sembra tipo tre anni fa .. mi sento vecchia - Capo22418622 : @Zedd @netflix E in conti cointestati di un milione in myo terrazzo sole ecc tre 123 gruppi myei calissati e ai 7 p… - cicememi : Spider-Man no way home è su netflix L’ho visto tre volte al cinema? Sì Questo mi fermerà dal vederlo tre volte su… - _Valealizzi_ : RT @kirbiscuits: spero che netflix divida il film de i sette mariti di evelyn hugo in due o tre parti così da raccontare meglio la storia s… -