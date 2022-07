Neonato ricoverato per una grave infezione: la madre aveva mangiato pesce crudo mentre era incinta (Di venerdì 15 luglio 2022) Un Neonato di appena dieci giorni è stato ricoverato in Terapia intensiva neonatale all’ospedale di Prato. Il piccolo ha una sepsi con meningite, manifestata subito dopo la nascita. Si tratta di una rara patologia, la Plesiomonas shigelloides, che è stata provocata da un’infezione alimentare contratta dalla madre. Il piccolo è il 13esimo caso nel mondo ad averla contratta. La donna mentre era incinta ha mangiato ostriche e crostacei crudi in un ristorante di Sesto Fiorentino: al momento il posto è chiuso per via di un provvedimento dell’Asl a causa di “gravi carenze igieniche”. “Le analisi epidemiologiche hanno evidenziato che la madre, pochi giorni prima del parto, aveva consumato un pasto a base di crostacei e ostriche crude presso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Undi appena dieci giorni è statoin Terapia intensiva neonatale all’ospedale di Prato. Il piccolo ha una sepsi con meningite, manifestata subito dopo la nascita. Si tratta di una rara patologia, la Plesiomonas shigelloides, che è stata provocata da un’alimentare contratta dalla. Il piccolo è il 13esimo caso nel mondo ad averla contratta. La donnaerahaostriche e crostacei crudi in un ristorante di Sesto Fiorentino: al momento il posto è chiuso per via di un provvedimento dell’Asl a causa di “gravi carenze igieniche”. “Le analisi epidemiologiche hanno evidenziato che la, pochi giorni prima del parto,consumato un pasto a base di crostacei e ostriche crude presso ...

