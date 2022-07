Neo mamma vende il figlio di cinque giorni per 2900 sterline: voleva rifarsi il naso (Di venerdì 15 luglio 2022) Pochi giorni dopo essere diventata mamma è stata arrestata con l’accusa di aver venduto a 2900 sterline il proprio bambino per pagarsi un’operazione al naso. È successo nel Daghestan, Russia Meridionale. Protagonista una donna di 33 anni, il cui nome non è stato rivelato. Come riporta il Daily Mail la neo mamma avrebbe confessato a un’amica di non voler tenere il piccolo, e così avrebbe fatto in modo di venderlo a una coppia cinque giorni dopo la sua nascita, avvenuta il 25 aprile scorso. “La madre biologica voleva lasciarlo in ospedale”, ha dichiarato la donna che ha comprato il bambino. “Non poteva provvedere al bambino, così l’ho preso io”. Il neonato però necessitava di cure e i medici hanno chiesto il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Pochidopo essere diventataè stata arrestata con l’accusa di aver venduto ail proprio bambino per pagarsi un’operazione al. È successo nel Daghestan, Russia Meridionale. Protagonista una donna di 33 anni, il cui nome non è stato rivelato. Come riporta il Daily Mail la neoavrebbe confessato a un’amica di non voler tenere il piccolo, e così avrebbe fatto in modo dirlo a una coppiadopo la sua nascita, avvenuta il 25 aprile scorso. “La madre biologicalasciarlo in ospedale”, ha dichiarato la donna che ha comprato il bambino. “Non poteva provvedere al bambino, così l’ho preso io”. Il neonato però necessitava di cure e i medici hanno chiesto il suo ...

