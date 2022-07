Nella giornata mondiale per le competenze dei giovani, vi racconto di un preside col sorriso (Di venerdì 15 luglio 2022) Per la giornata mondiale per le competenze dei giovani, che si celebra il 15 luglio, mi piace riportare la ricetta di un formatore esperto, il preside Tommaso De Luca: “Una scuola tecnica non prepara tecnici, che sarebbe riduttivo, né forma persone, che è astratto anche se suona bene. Forma tecnologi: donne e uomini che progettano, costruiscono, mantengono una macchina, attenti all’impronta ambientale che lascerà, all’impatto sociale che avrà la sua introduzione, alle modifiche dell’immaginario collettivo che produrrà; la tecnica entra allora a sistema con l’economia, le scienze della società, dell’uomo, con la letteratura e via di questo passo”.Non solo parole, ma l’esperienza di una vita in cui un docente di storia – “un umanista, non prestato, ma convertito all’istruzione tecnica”, come si definisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Per laper ledei, che si celebra il 15 luglio, mi piace riportare la ricetta di un formatore esperto, ilTommaso De Luca: “Una scuola tecnica non prepara tecnici, che sarebbe riduttivo, né forma persone, che è astratto anche se suona bene. Forma tecnologi: donne e uomini che progettano, costruiscono, mantengono una macchina, attenti all’impronta ambientale che lascerà, all’impatto sociale che avrà la sua introduzione, alle modifiche dell’immaginario collettivo che produrrà; la tecnica entra allora a sistema con l’economia, le scienze della società, dell’uomo, con la letteratura e via di questo passo”.Non solo parole, ma l’esperienza di una vita in cui un docente di storia – “un umanista, non prestato, ma convertito all’istruzione tecnica”, come si definisce ...

Pubblicità

AntoVitiello : Alessandro #Florenzi è tornato oggi a #Milanello, Pierino #Kalulu già nella giornata di ieri si è allenato nonostan… - NicolaPorro : Incendi, afa, cinghiali, immondizia e mezzi di trasporto fantasmi: il nostro @CorradoOcone ci racconta la sua giorn… - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Cambiaso alla #Juventus non è in discussione: il club lo porterà a termine anche se #Dragusin non… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Il sistema è mortificante e si deve cercare di scardinarlo, non per gli studenti ma con gli studenti' (Leggi) Di Rita Gum… - massimo_san : RT @ilfattoblog: 'Il sistema è mortificante e si deve cercare di scardinarlo, non per gli studenti ma con gli studenti' (Leggi) Di Rita Gum… -