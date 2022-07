Negli USA, oltre 500 donne denunciano per molestie autisti Uber (Di venerdì 15 luglio 2022) Class action contro l’impresa leader del trasporto privato alternativo: 550 donne hanno fatto causa ad Uber, dichiarando di essere state stuprate o di aver subito molestie da parte dei loro autisti. Lo annuncia lo studio legale che ha intentato la causa di massa, presso il tribunale di San Francisco. Le donne sarebbero state “stuprate, aggredite sessualmente, perseguitate, molestate o attaccate dagli autisti Uber che le accompagnavano” secondo il documento rilasciato dallo studio. Gli abusi sarebbero avvenuti tra 2015 e 2022. L’annuncio della class action avviene a due settimane dalla pubblicazione di un rapporto sulla sicurezza della stessa Uber, che afferma come ci siano stati quasi 4000 episodi di violenza sessuale tra 2019 e 2020. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Class action contro l’impresa leader del trasporto privato alternativo: 550hanno fatto causa ad, dichiarando di essere state stuprate o di aver subitoda parte dei loro. Lo annuncia lo studio legale che ha intentato la causa di massa, presso il tribunale di San Francisco. Lesarebbero state “stuprate, aggredite sessualmente, perseguitate, molestate o attaccate dagliche le accompagnavano” secondo il documento rilasciato dallo studio. Gli abusi sarebbero avvenuti tra 2015 e 2022. L’annuncio della class action avviene a due settimane dalla pubblicazione di un rapporto sulla sicurezza della stessa, che afferma come ci siano stati quasi 4000 episodi di violenza sessuale tra 2019 e 2020. ...

