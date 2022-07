Negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema (Di venerdì 15 luglio 2022) C’era una volta il Mignon, sala cinematografica sotto la sede napoletana dell’Anmig, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Siamo in via Guantai Nuovi, a due passi dall’affollatissima via Toledo, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 luglio 2022) C’era una volta il Mignon, salatografica sotto la sede napoletana dell’Anmig, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Siamo in via Guantai Nuovi, a due passi dall’affollatissima via Toledo, L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

BancicMariano : RT @ilmanifesto: Crisi delle sale: negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema. A fronte di un progetto per rinnovare la s… - Nat_Casatelli : RT @ilmanifesto: Crisi delle sale: negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema. A fronte di un progetto per rinnovare la s… - gigicalesso : RT @ilmanifesto: Crisi delle sale: negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema. A fronte di un progetto per rinnovare la s… - semioticmonkey : RT @ilmanifesto: Crisi delle sale: negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema. A fronte di un progetto per rinnovare la s… - frida_bandini : RT @ilmanifesto: Crisi delle sale: negata a Napoli la sua Agorà, al capolinea lo storico cinema. A fronte di un progetto per rinnovare la s… -