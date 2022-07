Nasce nel Parco archeologico l’Azienda agricola Pompei: rilanciati anche i vigneti di Villa Regina a Boscoreale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Parco archeologico verso una nuova gestione del patrimonio verde e la realizzazione dell’Azienda agricola Pompei. Una sfida che sarà realizzata attraverso un processo partenariale pubblico-privato, di cui il primo passo è l’avviso internazionale che il Parco archeologico di Pompei ha pubblicato per la co-gestione dei terreni destinati e da destinare a vigneto e al ciclo produttivo del vino, in scadenza il prossimo 26 agosto. Ai vigneti già presenti nelle Regiones I e II di Pompei e nel sito di Villa Regina a Boscoreale, estesi per quasi due ettari, si aggiungeranno altri cinque ettari di nuovi impianti di assoluta eccellenza e gestiti secondo i dettami esclusivi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilverso una nuova gestione del patrimonio verde e la realizzazione del. Una sfida che sarà realizzata attraverso un processo partenariale pubblico-privato, di cui il primo passo è l’avviso internazionale che ildiha pubblicato per la co-gestione dei terreni destinati e da destinare a vigneto e al ciclo produttivo del vino, in scadenza il prossimo 26 agosto. Aigià presenti nelle Regiones I e II die nel sito di, estesi per quasi due ettari, si aggiungeranno altri cinque ettari di nuovi impianti di assoluta eccellenza e gestiti secondo i dettami esclusivi ...

