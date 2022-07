Napoli, spunta un nuovo difensore. Gioca nel Manchester United, ecco i dettagli (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. LINDELOFF-Napoli. Un nuovo nome entra nel mercato del Napoli. L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato ha rivelato un’indiscrezione sul mercato del Napoli direttamente dal ritiro della squadra partenopea in Val di Sole: “Ultim’ora da Dimaro. Poche ore fa il club azzurro ha sondato gli agenti dello svedese Victor Lindeloff, centrale difensivo del Manchester United. Il calciatore era già nel mirino azzurro nel 2016 quando vestiva la maglia dei lusitani del Benfica”. L’esperto di mercato prosegue: “Il calciatore piace molto anche a Luciano Spalletti, l’affare potrebbe chiudersi. Il prezzo si avvicina ai 22 milioni. Primi approcci in giornata. Ma dopo Diallo e Bailly ora anche lo svedese entra ufficialmente nella lista del direttore sportivo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO. LINDELOFF-. Unnome entra nel mercato del. L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato ha rivelato un’indiscrezione sul mercato deldirettamente dal ritiro della squadra partenopea in Val di Sole: “Ultim’ora da Dimaro. Poche ore fa il club azzurro ha sondato gli agenti dello svedese Victor Lindeloff, centrale difensivo del. Il calciatore era già nel mirino azzurro nel 2016 quando vestiva la maglia dei lusitani del Benfica”. L’esperto di mercato prosegue: “Il calciatore piace molto anche a Luciano Spalletti, l’affare potrebbe chiudersi. Il prezzo si avvicina ai 22 milioni. Primi approcci in giornata. Ma dopo Diallo e Bailly ora anche lo svedese entra ufficialmente nella lista del direttore sportivo ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, spunta un nuovo difensore. Gioca nel Manchester United, ecco i dettagli #CalcioNapoli #Calciomercato… - NapoliAddict : ?? Kim-Napoli, Rennes in vantaggio: spunta il difensore del PSG #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Fantamaster - NapoliCalciogol : #Napoli, fra i nomi per il post-Koulibaly spunta pure Pape Abou Cissé dell'Olympiacos - CalcioNapoli24 : RAI - Spunta Lindelof del Manchester United! Il Napoli ha sondato gli agenti, definito il prezzo ->… - ProfidiAndrea : ?? Sky: '#Diallo, non solo #Milan: spunta anche il #Napoli, al via i contatti col #PSG' 'Dopo l'addio di… -