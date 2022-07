Napoli | quarte dosi per gli over 60 alla Fagianeria | «Siamo sulle 300 al giorno»

Pubblicità

Napolinblack : @Duttale @micronde3 @nicoloandreozzi Scusa, tu nomini petagna e le terze e quarte linee del Napoli e io perché non… -

... di cui 62 registrano 1.000 casi per 100.000 abitanti: Lecce (1.703),(1.622), Ascoli Piceno ... Al 13 luglio (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 378.198dosi, con una media ...Invito tutti gli over 60 a venirsi a vaccinare per ledosi', evidenzia la dottoressa Ida ... L'Asl1 fa sapere che sono state 1386 le dosi somministrate oggi: 300 alla Fagianeria, 245 dai ...Resta alta l’adesione alle quarte dosi di vaccino anti-covid presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Alle 12.30 circa sono 270 le persone che si sono recate ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...