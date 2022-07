Napoli, parla il ragazzo che ha sfregiato la 12enne: «Ho avuto un raptus dopo un post sui social» (Di venerdì 15 luglio 2022) «Sono pentito, chiedo scusa» dice al gip il 16enne accusato di avere sfregiato l’ex fidanzatina 12enne la notte tra l’11 e il 12 luglio scorsi a Napoli, in zona Montesanto. dopo tre giorni nel carcere minorile dei Colli Aminei di Napoli, il ragazzo avrebbe anche scritto una lettera di scuse diretta alla ragazzina, come riferisce il suo avvocato, Domenico Dello Iacono. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli Paola Brunese ha comunque convalidato il fermo per il 16enne, che resterà in carcere. L’aggressione avvenuta d’impulso Nel lungo interrogatorio, il ragazzo ha affermato che quella sera non aveva pianificato di aggredire la 12enne. L’incontro tra i due sarebbe stato casuale, mentre erano in giro a bordo degli scooter. ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Sono pentito, chiedo scusa» dice al gip il 16enne accusato di averel’ex fidanzatinala notte tra l’11 e il 12 luglio scorsi a, in zona Montesanto.tre giorni nel carcere minorile dei Colli Aminei di, ilavrebbe anche scritto una lettera di scuse diretta alla ragazzina, come riferisce il suo avvocato, Domenico Dello Iacono. Il gip del Tribunale per i Minorenni diPaola Brunese ha comunque convalidato il fermo per il 16enne, che resterà in carcere. L’aggressione avvenuta d’impulso Nel lungo interrogatorio, ilha affermato che quella sera non aveva pianificato di aggredire la. L’incontro tra i due sarebbe stato casuale, mentre erano in giro a bordo degli scooter. ...

