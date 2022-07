Napoli, l’agente di Politano è a Dimaro: le ultime (Di venerdì 15 luglio 2022) Il futuro di Matteo Politano al Napoli è ancora in bilico. L’attaccante azzurro ha espresso il desiderio di dire addio al club e provare una nuova avventura, magari all’estero. Attraverso le parole del suo agente, Mario Giuffredi, più volte si è aperta la possibilità dell’addio. Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno ribadito che in caso di offerte importanti per l’ex Inter e Sassuolo, la cessione sarà possibile. Napoli Politano (Getty Images)Calciomercato Napoli, agente di Politano a Dimaro Matteo Politano e il Napoli verso la separazione? Luciano Spalletti ha parlato dell’importanza dell’esterno italiano per il suo scacchiere tattico ma ha anche ribadito che sarà lui stesso a decidere per il suo futuro. E oggi a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Il futuro di Matteoalè ancora in bilico. L’attaccante azzurro ha espresso il desiderio di dire addio al club e provare una nuova avventura, magari all’estero. Attraverso le parole del suo agente, Mario Giuffredi, più volte si è aperta la possibilità dell’addio. Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno ribadito che in caso di offerte importanti per l’ex Inter e Sassuolo, la cessione sarà possibile.(Getty Images)Calciomercato, agente diMatteoe ilverso la separazione? Luciano Spalletti ha parlato dell’importanza dell’esterno italiano per il suo scacchiere tattico ma ha anche ribadito che sarà lui stesso a decidere per il suo futuro. E oggi a ...

