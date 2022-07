Napoli, Koulibaly: “Vi amerò per sempre” (Di venerdì 15 luglio 2022) Napoli Koulibaly- Il Napoli continua il suo ritiro a Dimaro Folgarida, sesto giorno di allenamento per i partenopei che sono reduci dalla vittoria in amichevole per 10-0 contro l’Anaune. Oggi è anche il giorno dell’addio di Kalidou Koulibaly, il difensore prossimo a diventare del Chelsea, ha scritto su Instagram una lettera strappalacrime. Ha ringraziato tutti i tifosi i compagni di squadra e soprattutto la città che lo accolto e fatto sentire dal primo momento, a casa sua. Ecco di seguito, le parole del difensore: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro a Dimaro Folgarida, sesto giorno di allenamento per i partenopei che sono reduci dalla vittoria in amichevole per 10-0 contro l’Anaune. Oggi è anche il giorno dell’addio di Kalidou, il difensore prossimo a diventare del Chelsea, ha scritto su Instagram una lettera strappalacrime. Ha ringraziato tutti i tifosi i compagni di squadra e soprattutto la città che lo accolto e fatto sentire dal primo momento, a casa sua. Ecco di seguito, le parole del difensore: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. ...

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, il messaggio d'addio di #Koulibaly - mirkocalemme : Per #Inter e #Roma l'ostacolo nella corsa a #Dybala sono le cessioni, per il #Napoli, a mio avviso, più che la ques… - DiMarzio : Come #Koulibaly ha scelto il #Chelsea: cifre e retroscena dell’affare - mauro_marley : RT @GrenadierWaffen: #Koulibaly, addio a #Napoli: 'Grazie a te sono un uomo, a Napoli mi sono sentito a casa mia, sembrava di essere in Afr… - ChryTheking : RT @GrenadierWaffen: #Koulibaly, addio a #Napoli: 'Grazie a te sono un uomo, a Napoli mi sono sentito a casa mia, sembrava di essere in Afr… -