Napoli | Cannavaro | «Kim mi convince | ma di Koulibaly ce n’è uno solo…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex capitano delPaoloha detto la sua su Kim, difensore che gli azzurri puntano come erede diPaolo, storico ex capitano del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Kim, l’obiettivo di mercato azzurro per sostituire. EREDE– «Partiamo da un assunto, l’unico che potrebbe sostituireè…il suo clone e quindi va detto chiaramente che chiunque sarà l’erede del senegalese avrà un compito difficile da assolvere. Kim, comunque, è un buon giocatore. Una scelta che mi, tenendo conto come detto che dice n’è uno solo». RICORDI IN CINA – «Come la maggior parte dei coreani è un giocatore di grande prestanza ...